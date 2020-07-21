«Сельта» подписала хавбека сборной Перу Тапиа. Год назад он отказал «Локомотиву»

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о переходе перуанского полузащитника Ренато Тапиа.
24-летний футболист заключил с клубом из Виго контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Испанской команде Ренато достался бесплатно, поскольку в конце июня истекло его соглашение с «Фейеноордом».
Тапиа выступал в Нидерландах на протяжении всей карьеры. Начал карьеру он в составе «Твенте» в 2014 году, а спустя два года перебрался в «Фейеноорд». В сборную Перу хавбек вызывается с 2015 года. В завершённом досрочно сезоне Эредивизии Ренато принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями.
Прошлым летом Тапиа отказался от перехода в «Локомотив». Сообщалось, что московский клуб предложил ему выгодные условия, но игрок решил остаться в «Фейеноорде».
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