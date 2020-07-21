Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ по количеству изменений в стартовом составе за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побил рекорд английской Премьер-лиги по количеству изменений в стартовом составе за один сезон.
В нынешнем сезоне испанский специалист сделал 143 изменения в стартовом составе команды. По этому показателю Гвардиола превзошёл бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который в сезоне-2008/2009 провёл 140 изменений в стартовом составе.
Топ-5 тренеров по количеству изменений в стартовом составе за сезон выглядит так:
1. Хосеп Гвардиола (143 изменения, сезон-2019/2020)
2. Алекс Фергюсон (экс-«Манчестер Юнайтед», 140, 2008/2009)
3. Стив Макларен (экс-«Мидлсбро», 136, 2005/2006)
4–5. Алекс Фергюсон (экс-«Манчестер Юнайтед, 135, 2012/2013)
4–5. Юрген Клопп («Ливерпуль», 135, 2017/2018).
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