Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ по количеству изменений в стартовом составе за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побил рекорд английской Премьер-лиги по количеству изменений в стартовом составе за один сезон.

В нынешнем сезоне испанский специалист сделал 143 изменения в стартовом составе команды. По этому показателю Гвардиола превзошёл бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который в сезоне-2008/2009 провёл 140 изменений в стартовом составе.

Топ-5 тренеров по количеству изменений в стартовом составе за сезон выглядит так:

1. Хосеп Гвардиола (143 изменения, сезон-2019/2020)

2. Алекс Фергюсон (экс-«Манчестер Юнайтед», 140, 2008/2009)

3. Стив Макларен (экс-«Мидлсбро», 136, 2005/2006)

4–5. Алекс Фергюсон (экс-«Манчестер Юнайтед, 135, 2012/2013)

4–5. Юрген Клопп («Ливерпуль», 135, 2017/2018).