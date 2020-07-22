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Лэмпард: Лига чемпионов для «Челси» — вопрос не только престижа

Лэмпард: Лига чемпионов для «Челси» — вопрос не только престижа
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал важность попадания своей команды в Лигу чемпионов.

«Это очень важно для клуба. И дело не только в престиже. Если вы клуб мирового уровня, каким всегда был «Челси», то хотите всегда выступать на высочайшем уровне и приглашать игроков высочайшего уровня.

В целом мы хотим повысить свой уровень и подниматься на более высокие места в Премьер-лиге. Но выход в Лигу чемпионов, даже при том, как складывается нынешний сезон, должен быть нашей целью.

Это будет большим достижением для игроков. У нас много футболистов, которые в этом году вернулись из аренд, дебютировали в Премьер-лиге и этот марафон стал для них самым длинным в их карьере. При этом в начале сезона мы потеряли, возможно, лучшего игрока в лиге. Азар оказывал влияние на игру не меньшее, чем другие топ-игроки в турнире», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

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