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Икер Касильяс получил медаль чемпиона Португалии. Он не провёл ни одного матча в сезоне

Икер Касильяс получил медаль чемпиона Португалии. Он не провёл ни одного матча в сезоне
Футбол / Прочие турниры 0

Икер Касильяс получил золотую медаль за победу в чемпионате Португалии. По итогам сезона победителем турнира стал «Порту». При этом Касильяс в завершившемся сезоне не провёл за клуб ни одного матча.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Икера Касильяса.

«Мы живём с большой интенсивностью. Иногда мы не ценим вещи. Вы смотрите по сторонам и не видите того, что вас окружает. Обратите внимание. Проанализируйте, если хотите. У меня нет слов, чтобы поблагодарить всех моих коллег за детали вручения мне этой медали. Это похоже на простой жест, но для меня это не так», — написал Касильяс в «Инстаграме».

В мае 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировочной базе «Порту», после чего не принимал участия в матчах на профессиональном уровне. Зимой сообщалось, что испанец принял решение завершить карьеру.

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