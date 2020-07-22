Икер Касильяс получил медаль чемпиона Португалии. Он не провёл ни одного матча в сезоне

Икер Касильяс получил золотую медаль за победу в чемпионате Португалии. По итогам сезона победителем турнира стал «Порту». При этом Касильяс в завершившемся сезоне не провёл за клуб ни одного матча.
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Икера Касильяса.
«Мы живём с большой интенсивностью. Иногда мы не ценим вещи. Вы смотрите по сторонам и не видите того, что вас окружает. Обратите внимание. Проанализируйте, если хотите. У меня нет слов, чтобы поблагодарить всех моих коллег за детали вручения мне этой медали. Это похоже на простой жест, но для меня это не так», — написал Касильяс в «Инстаграме».
В мае 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировочной базе «Порту», после чего не принимал участия в матчах на профессиональном уровне. Зимой сообщалось, что испанец принял решение завершить карьеру.
- 22 июля 2020
-
06:46
-
06:02
-
05:39
-
05:14
-
04:56
-
04:35
-
03:58
-
03:37
-
03:00
-
02:38
-
02:27
-
02:03
-
01:52
-
01:38
-
00:52
-
00:40
-
00:25
-
00:08
- 21 июля 2020
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:20
-
23:19
-
22:58
-
22:52
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
22:03
-
22:02
-
21:52
-
21:37
-
21:34