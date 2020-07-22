«Барселона» показала худший результат за 12 лет по набранным очкам в сезоне Примеры

«Барселона» показала худший результат за 12 лет по количеству набранных очков в сезоне, сообщается в «твиттере» OptaJose
В завершившемся сезоне Примеры «Барселона» набрала 82 очка. Это худший результат каталонского клуба с сезона-2007/2008. Тогда каталонцы набрали 67 очков.
Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», набравший 87 очков. По 70 очков в чемпионате набрали мадридский «Атлетико» и «Севилья», «матрасники» заняли третье место за счёт лучшей разницы мячей. Все эти команды получили право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.
В групповой этап Лиги Европы попал «Вильярреал» (60). «Реал Сосьедад» (56) получил путёвку в квалификацию ЛЕ. «Гранада» (56) также сможет участвовать в квалификации Лиги Европы, если «Реал Сосьедад» обыграет «Атлетик» в финале Кубка Испании.
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