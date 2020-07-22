«Тоттенхэм» готов предложить за Дзаньоло € 50 млн

Лондонский «Тоттенхэм» готов предложить за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло € 50 млн, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника, в игроке лично заинтересован главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью. Однако отмечается, что € 50 млн, которые готовы предложить «шпоры», могут не устроить сторону «Ромы». Итальянский клуб планирует выручить от продажи молодого футболиста € 60 — 70 млн.



В текущем сезоне сезоне Серии А 21-летний полузащитник провёл за «Рому» 22 матча, забил пять мячей и сделал один ассист.

После 34 туров римляне занимают шестое место в чемпионате Италии. «Тоттенхэм», сыгравший в английской Премьер-лиге 37 матчей, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.