Защитник «Урала» Фидлер не сыграет с «Локомотивом», команду к матчу готовит Юрий Матвеев

Пресс-служба «Уралу» перед матчем 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» сообщила на официальном сайте о травмированных игроках команды, а также объявила, кто временно заменит ушедшего из клуба Дмитрия Парфёнова.
«Футбольный клуб «Урал» к матчу с «Локомотивом» готовит Юрий Матвеев. Команде не сможет помочь сегодня Артём Фидлер, получивший повреждение, зато не исключено появление на поле Отмана Эль Кабира, — сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.
Напомним, что главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов покинул свой пост после поражения команды в матче полуфинала Кубка России с «Химками» (1:3).
После 29 туров «Урал» занимает 11-е место в чемпионате России. Все матчи последнего тура пройдут сегодня, 22 июля, начало — в 19:00 мск.
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