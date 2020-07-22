Защитник «Урала» Фидлер не сыграет с «Локомотивом», команду к матчу готовит Юрий Матвеев

Пресс-служба «Уралу» перед матчем 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» сообщила на официальном сайте о травмированных игроках команды, а также объявила, кто временно заменит ушедшего из клуба Дмитрия Парфёнова.

«Футбольный клуб «Урал» к матчу с «Локомотивом» готовит Юрий Матвеев. Команде не сможет помочь сегодня Артём Фидлер, получивший повреждение, зато не исключено появление на поле Отмана Эль Кабира, — сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.

Напомним, что главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов покинул свой пост после поражения команды в матче полуфинала Кубка России с «Химками» (1:3).

После 29 туров «Урал» занимает 11-е место в чемпионате России. Все матчи последнего тура пройдут сегодня, 22 июля, начало — в 19:00 мск.