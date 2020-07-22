Тихонов: «Спартак» сможет на что-то претендовать, если укрепит оборону и оставит Тедеско

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением по поводу нынешнего состава красно-белых.

«Спартак» играет неплохо. Есть моменты, которые не способствуют стабильности. Например, наличие молодых игроков. Тедеско говорил, что они хорошие, но их не хватает, чтобы решать серьёзные задачи. Если клуб укрепит оборону, если останется Тедеско, то клуб может на что-то претендовать в следующем сезоне. Все хотят, чтобы тренер остался. Чем чаще меняется наставник, тем хуже. Это касается и состава. Когда есть стабильный состав, игроки знают, что ждать друг от друга. Москвичам нужно точечное усиление. Мы не привыкли видеть, что красно-белые проигрывают по 5-6 игр подряд.



Фраза Тедеско про «учителей и учеников»? Конечно, он мог так высказаться. Он никогда не говорил про своих футболистов. Наверное, игра с «Зенитом» была в качестве зачёта. Нормально, когда тренер не говорит хорошо или плохо о своих футболистах. Если одни и те же игроки ошибаются и это влияет на результат, нужно что-то менять. Но Тедеско не может это сделать, потому что никого нет на замену. Они могут несколько матчей сыграть хорошо, но наступает момент, когда идут ошибки. Причём ошибки простые, как было в последних матчах", — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».