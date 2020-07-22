«Ростов» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Ростов» — «Зенит». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин (все — Москва). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».



«Ростов», набрав 45 очков в 29 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (69) лидирует в первенстве и уже обеспечил себе чемпионский титул.

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