«Ростов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Ростов» забьёт первым за 1.75.



«Понятно, что «Ростов» более мотивирован на эту игру, хотя у него не так много шансов подвинуть ЦСКА с четвёртого места, но если бы не последние две нулевые ничьи, для него всё могло сложиться более комфортно. Мы знаем, что есть объективные и субъективные обстоятельства, почему «Ростов» по весне недосчитался очков – судейские решения, история с коронавирусом и матчем с «Сочи». Но к последнему матчу это вряд ли имеет какое-то отношение, какое-то значение.



У «Зенита» наверняка в преддверии финала Кубка основные футболисты не сыграют – Семак будет ротировать состав. Не исключаю, что это будет тот же самый состав, который был у «Зенита» в матче с «Ахматом». Тогда Сергей Богданович дал многим футболистам отдохнуть.



Если проанализировать последние два матча «Ростова», то во вторых таймах он сдавал. Я думаю, что он сделает ставку на первый тайм и на то, что «Зенит» много сил и эмоций оставил в матче со «Спартаком» в Кубке. Поэтому мой прогноз на эту встречу – «Ростов» забьёт первым» за отличный коэффициент 1.75. Карпин свою команду хорошенько настроит – «Ростов» всё-таки неделю к этому матчу готовился. Если вспомнить, как «Ростов» играл против «Рубина», то в первые 15 минут он должен был забить два-три гола. Если не подведёт реализация, то этот прогноз достаточно легко должен будет доехать», — сказал Генич.



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