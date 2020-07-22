Чернов: одно дело, если бы вылетали по спортивному принципу, другое — такая неразбериха

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал вылет своей команды из Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

О вылете стало известно после того, как занявшие второе место в досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» приняли решение подняться на дивизион выше.

«Нам до конца непонятно было, что и как дальше вообще будет. Мы оставались в неведении всю эту неделю. Конечно, не хотелось бы вылетать. Одно дело, если бы всё по спортивному признаку было, другое — когда в чемпионате происходит такая неразбериха, тем более у команд, которые боролись за выживание.



По очкам все были очень близко. Несостоявшаяся игра между «Тамбовом» и «Сочи» (в „Сочи“ были обнаружены заболевшие коронавирусом, в результате чего матч с „Тамбовом“ был отменён, а „Крылья“ лишились шансов на сохранение прописки в результате технической победы „Тамбова“. — Прим. „Чемпионата“), конечно, очень сильно повлияла на итоговый результат.



После прихода Андрея Викторовича Талалаева у нас появился игровой рисунок, он вселил в нас надежду. Мы стали получать удовольствие от футбола, а по итогу получили вылет в ФНЛ, где всё решилось совсем не на футбольном поле», — приводит слова игрока Sport24.