Чернов: одно дело, если бы вылетали по спортивному принципу, другое — такая неразбериха

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал вылет своей команды из Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
О вылете стало известно после того, как занявшие второе место в досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» приняли решение подняться на дивизион выше.
«Нам до конца непонятно было, что и как дальше вообще будет. Мы оставались в неведении всю эту неделю. Конечно, не хотелось бы вылетать. Одно дело, если бы всё по спортивному признаку было, другое — когда в чемпионате происходит такая неразбериха, тем более у команд, которые боролись за выживание.
По очкам все были очень близко. Несостоявшаяся игра между «Тамбовом» и «Сочи» (в „Сочи“ были обнаружены заболевшие коронавирусом, в результате чего матч с „Тамбовом“ был отменён, а „Крылья“ лишились шансов на сохранение прописки в результате технической победы „Тамбова“. — Прим. „Чемпионата“), конечно, очень сильно повлияла на итоговый результат.
После прихода Андрея Викторовича Талалаева у нас появился игровой рисунок, он вселил в нас надежду. Мы стали получать удовольствие от футбола, а по итогу получили вылет в ФНЛ, где всё решилось совсем не на футбольном поле», — приводит слова игрока Sport24.
- 22 июля 2020
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