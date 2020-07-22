В румынском «ЧФР Клуж» зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших бывший форвард московского ЦСКА Ласина Траоре, экс-тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску, а также четыре других футболиста, четыре члена тренерского штаба и физиотерапевт, сообщает Gazeta Sporturilor.



Источник сообщает, что всё больше клубов настаивают на том, что сезон в чемпионате стоит досрочно завершить или приостановить. Журналист Эмануэль Росу в "Твиттере" сообщает, что 12 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в «Динамо» Бухарест, а также один заболевший был обнаружен в составе «Крайовы».



Отметим, что на данный момент в чемпионате Румынии сыграно 26 туров. Лидирует «ЧФР», возглавляемый заболевшим Даном Петреску.На второй строчке расположилась «Крайова», следом за ней идёт «Астра».

Бывший тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску заразился коронавирусом