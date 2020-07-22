В румынском «ЧФР Клуж» зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом
Среди заболевших бывший форвард московского ЦСКА Ласина Траоре, экс-тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску, а также четыре других футболиста, четыре члена тренерского штаба и физиотерапевт, сообщает Gazeta Sporturilor.
Источник сообщает, что всё больше клубов настаивают на том, что сезон в чемпионате стоит досрочно завершить или приостановить. Журналист Эмануэль Росу в "Твиттере" сообщает, что 12 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в «Динамо» Бухарест, а также один заболевший был обнаружен в составе «Крайовы».
Отметим, что на данный момент в чемпионате Румынии сыграно 26 туров. Лидирует «ЧФР», возглавляемый заболевшим Даном Петреску.На второй строчке расположилась «Крайова», следом за ней идёт «Астра».
Бывший тренер «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску заразился коронавирусом
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