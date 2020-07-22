«Ростов» опроверг информацию о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на информацию о том, что клуб мог предложить премиальные игрокам «Тамбова» перед матчем 30-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Уважаемые болельщики! В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче с ПФК «ЦСКА». Эта информация не соответствует действительности.
«Ростов» добивается побед только на футбольном поле. Стимулирование соперника – это незаконно, мы не занимаемся подобными вещами», — приводит пресс-служба слова представителя «Ростова».
Ранее СМИ сообщали, что футболистам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные, а команду мог простимулировать «Ростов». В случае победы над «Зенитом» и осечки ЦСКА ростовчане могут занять четвёртое место в турнирной таблице.
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