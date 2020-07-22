Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» опроверг информацию о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА

«Ростов» опроверг информацию о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на информацию о том, что клуб мог предложить премиальные игрокам «Тамбова» перед матчем 30-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Уважаемые болельщики! В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче с ПФК «ЦСКА». Эта информация не соответствует действительности.

«Ростов» добивается побед только на футбольном поле. Стимулирование соперника – это незаконно, мы не занимаемся подобными вещами», — приводит пресс-служба слова представителя «Ростова».

Ранее СМИ сообщали, что футболистам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные, а команду мог простимулировать «Ростов». В случае победы над «Зенитом» и осечки ЦСКА ростовчане могут занять четвёртое место в турнирной таблице.

Виктор Гончаренко: не буду следить за матчами «Краснодара» и «Ростова»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020