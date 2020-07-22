Форвард «Оренбурга» поддержал движение BLM, празднуя гол в ворота «Динамо». Его освистали

Ганский нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе поддержал акцию Black Lives Matter, празднуя гол в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0, перерыв). Форвард встал на одно колено, а болельщики его освистали.
Видео доступно на Rutube-канале Тинькофф Российская Премьер-Лига. Права на видео принадлежат «Матч ТВ».
Движение Black Lives Matter было запущено после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Изначально протестные акции стали проходить в городе, где произошёл инцидент, однако вскоре движение распространилось по всем США и многим европейским странам.
Матч «Динамо» — «Оренбург» проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имена Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург». Обслуживает матч арбитр Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ассистируют ему судьи на линиях Николай Ерёмин и Валентин Мурашов (оба — Москва).
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