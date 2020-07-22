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«Зенит» после 1-го тайма проигрывает «Ростову», «Рубин» и «Спартак» забили по голу

«Зенит» после 1-го тайма проигрывает «Ростову», «Рубин» и «Спартак» забили по голу
Футбол / РПЛ 0

Во всех семи матчах 30-го тура Российской Премьер-Лиги завершились первые таймы.

Петербургский «Зенит» проигрывает «Ростову» со счётом 0:1, гол на 18-й минуте забил хавбек Бахтиер Зайнутдинов со штрафного. В матче «Рубин» — «Спартак» счёт 1:1, отличились Иван Игнатьев и Зелимхан Бакаев — оба игрока реализовали пенальти.

«Оренбург» обыгрывает «Динамо» (1:0), гол забил Джоэл Фамейе. «Краснодар» также открыл счёт в матче 30-го тур, «Ахмату» забил Маркус Берг. Счёт во встрече «Урал» — «Локомотив» после первого тайма — 1:0 в пользу «железнодорожников», отличился Антон Миранчук.

«Уфа» и «Арсенал» к перерыву голов не забили. Единственный гол ЦСКА в первом тайме матча с «Тамбовом» забил Георгий Щенников. Кроме того, был удалён форвард тамбовчан Георгий Мелкадзе.

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