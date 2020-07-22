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Тренер «Тамбова»: мотивировал ли нас «Ростов»? Первый раз о таком слышу

Тренер «Тамбова»: мотивировал ли нас «Ростов»? Первый раз о таком слышу
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал проигрыш своей команды в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«План на игру был — сдерживать атаки соперника, выбегать в свои. Когда гол пропустили, получилось, что надо было самим перехватывать инициативу и атаковать. Против такой команды, как ЦСКА, сделать это сложно.

Мотивировал ли нас «Ростов» перед игрой? Первый раз о таком слышу. Этот матч уже по сути ничего не значил, поэтому даже странно. Перед матчем с ЦСКА обсуждали продления контрактов с игроками, сейчас обсуждаем вопросы усиления команды», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Пресс-служба «Ростова» ранее отреагировала на информацию о том, что клуб мог предложить премиальные игрокам «Тамбова» перед матчем 30-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Ростов» опроверг информацию о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА
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