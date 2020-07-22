Гендиректор «Спартака»: Кокорин — клёвый игрок

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном интересе клуба к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин? Клёвый игрок. Это единственное, что могу сказать», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.