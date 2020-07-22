«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и вышел на 3-е место в АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн.
Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Майкл Антонио, реализовав 11-метровый.
«Манчестер Юнайтед» восстановил равновесие в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Мэйсон Гринвуд с передачи Антони Марсьяля.
«Манчестер Юнайтед», набрав 63 очка, вышел на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (38) — на 15-м месте.
В заключительном, 38-м туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Лестер Сити». «Вест Хэм» дома встретится с «Астон Виллой». Матчи состоятся 26 июля.
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