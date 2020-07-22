Сайманов: на Игнатьева давила не цена, а тот факт, что он не мог забить

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после матча со «Спартаком» (1:2) прокомментировал игру форварда Ивана Игнатьева.

«Игнатьев? Доволен его игрой. Сегодня здорово выглядел, особенно его удар с левой запомнился. Многое не получается? Ничего страшного. У нас немножечко другая игра сейчас, у него нет задачи цепляться за мячи. В штрафной у него здорово получается играть.

Я его на каждой тренировке вижу — он обладает уникальными качествами. Всё будет хорошо. Давит ли на него цена? Нет. На него давил тот факт, что он не мог забить. Вот сегодня забил. Молодой же парень. Психологическое давление может и было, но он парень крепкий, всё будет нормально", — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.