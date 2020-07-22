«Монако» проиграл в первом матче при Коваче. Головин отыграл тайм

«Монако» в товарищеском матче уступил бельгийскому «Стандарду» со счётом 1:2.
Монегаски открыли счёт в первом тайме — на 20-й минуте автором забитого мяча стал Виллем Геббельс. В концовке встречи Фелипе Авенатти сначала сравнял счёт, а в компенсированное время забил победный гол.
Этот матч стал первым для «Монако» под руководством нового главного тренера Нико Ковача. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве.
«Стандард» (Бельгия) — «Монако» (Франция) — 2:1 (0:1)
Голы: Авенатти (89, 90+3) — Геббельс (20)
«Монако» (1-й тайм): Леком, Агилар, Матсима, Бадьяшиль, Жорже, Мусаба, Аит-Беннасер, Аолу, Головин, Геббельс, Бен-Йеддер
«Монако» (2-й тайм): Маецки, Бьянкон, Марселин, Бадьяшиль, Балло-Туре, Чуаэми, Матасо, Диоп, Сагре, Исидор, Бальде
- 22 июля 2020
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