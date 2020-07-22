Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«У меня нет столько времени». Антон Митрюшкин покинул «Монако»

«У меня нет столько времени». Антон Митрюшкин покинул «Монако»
Футбол / Франция 0

Вратарь Антон Митрюшкин сообщил об уходе из «Монако» и объяснил, почему его переход в клуб так и не состоялся.

«Главными инициаторами моего приезда в «Монако» были бывший главный тренер Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, способного играть первым номером в «Монако». Я тренировался с командой две недели, провёл товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить – оставлять меня или нет.

Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше», — цитирует Митрюшкина Metaratings.

В конце июня стало известно, что Митрюшкин покинул «Сьон», за который он выступал с 2016 года. В составе швейцарского клуба голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Контракт голкипера истёк, и он покинул «Сьон» в статусе свободного агента. 24-летний Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака».

Антон Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020