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«Рома» забила шесть голов СПАЛу, Перес оформил дубль

«Рома» забила шесть голов СПАЛу, Перес оформил дубль
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала крупную победу над СПАЛом. Встреча проходила на стадионе Паоло Мацца в Ферраре и завершилась со счётом 6:1 в пользу римского клуба.

Дубль в составе «Ромы» оформил Бруно Перес. У римлян также забивали Никола Калинич, Карлес Сайоль, Александар Коларов и Николо Дзаньоло. Единственный гол команды из Феррары забил Альберто Черри.

После 35 туров «Рома», набрав 61 очко, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. СПАЛ (19) занимает последнюю строчку. Лидером соревнований является «Ювентус» (80).

Результаты других матчей тура Серии А:

«Парма» — «Наполи» — 2:1

«Интер» — «Фиорентина» — 0:0

«Лечче» — «Брешия» — 3:1

«Сампдория» — «Дженоа» — 1:2

«Торино» — «Верона» — 1:1

Италия - Серия А. 35-й тур
22 июля 2020, среда. 22:45 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
1 : 6
Рома
Рим
0:1 Калинич – 10'   1:1 Черри – 24'   1:2 Сайоль – 38'   1:3 Коларов – 47'   1:4 Перес – 52'   1:5 Перес – 75'   1:6 Дзаньоло – 90'
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