«Рома» забила шесть голов СПАЛу, Перес оформил дубль
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала крупную победу над СПАЛом. Встреча проходила на стадионе Паоло Мацца в Ферраре и завершилась со счётом 6:1 в пользу римского клуба.
Дубль в составе «Ромы» оформил Бруно Перес. У римлян также забивали Никола Калинич, Карлес Сайоль, Александар Коларов и Николо Дзаньоло. Единственный гол команды из Феррары забил Альберто Черри.
После 35 туров «Рома», набрав 61 очко, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. СПАЛ (19) занимает последнюю строчку. Лидером соревнований является «Ювентус» (80).
Результаты других матчей тура Серии А:
«Парма» — «Наполи» — 2:1
«Интер» — «Фиорентина» — 0:0
«Лечче» — «Брешия» — 3:1
«Сампдория» — «Дженоа» — 1:2
«Торино» — «Верона» — 1:1
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