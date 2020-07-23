«Рома» забила шесть голов СПАЛу, Перес оформил дубль

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала крупную победу над СПАЛом. Встреча проходила на стадионе Паоло Мацца в Ферраре и завершилась со счётом 6:1 в пользу римского клуба.

Дубль в составе «Ромы» оформил Бруно Перес. У римлян также забивали Никола Калинич, Карлес Сайоль, Александар Коларов и Николо Дзаньоло. Единственный гол команды из Феррары забил Альберто Черри.

После 35 туров «Рома», набрав 61 очко, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. СПАЛ (19) занимает последнюю строчку. Лидером соревнований является «Ювентус» (80).

Результаты других матчей тура Серии А:

«Парма» — «Наполи» — 2:1

«Интер» — «Фиорентина» — 0:0

«Лечче» — «Брешия» — 3:1

«Сампдория» — «Дженоа» — 1:2

«Торино» — «Верона» — 1:1