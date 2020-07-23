Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги

В следующем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграют 16 клубов, сообщает телеграм-канал лиги.

«На Общем собрании Российской Премьер-Лиги в повестку был внесён вопрос «Крыльев Советов» о расширении лиги до 18 команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона РПЛ.

Общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона-2019/2020, и «Химки», ставшие вторыми.



«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ—2019/2020, покинули лигу", — говорится в сообщении.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в следующем сезоне РПЛ примут участие 16 клубов.