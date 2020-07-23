Лэмпард обматерил Клоппа во время матча «Ливерпуль» — «Челси»

В Сети появилось видео с конфликтом главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа во время матча в 37-м туре АПЛ, сообщает Mirror.

После одного из игровых моментов Лэмпард обратился к тренерской скамейке «Ливерпуля», услышав от мерсисайдцев слова о фоле со стороны игрока «Челси». «Как это фол? Там нет фола!» — закричал Лэмпард. В дискуссию включился ассистент Юргена Клоппа Пеп Линдерс, однако тренер «Челси» его обматерил.

В ситуацию вмешался Клопп, попросив Линдерса сесть. Лэмпарду Юрген сказал: «Успокойся». Также Клопп попросил наставника «Челси» «не разговаривать с его ассистентом».

После этого один из сотрудников «Ливерпуля» заявил, что «это всё ещё фол», Лэмпард в ответ крикнул ему: «Я тебя вообще не спрашивал, заткнись!» Клопп гневно окрикнул тренера «Челси», на что Лэмпард в нецензурной форме отреагировал словами: «Да пошёл ты тоже! Ты выиграл лишь один титул. Отвали!»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 5:3. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».