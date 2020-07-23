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Поярков опубликовал видео из самолёта с Тарасовым

Поярков опубликовал видео из самолёта с Тарасовым
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ростова» Николай Поярков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с полузащитником «Рубина» Дмитрием Тарасовым, снятое в самолёте по прилёте в Москву.

«С прилётом, братишка!» — говорит в ролике Тарасов. «От души, брат, от души», — с улыбкой отвечает ему Поярков.

Один из пассажиров рейса Казань — Москва рассказал о развязном поведении в самолёте компании, в которой были Тарасов и Поярков. По его словам, распивать спиртные напитки компания начала ещё до взлёта, вела себя громко и мешала остальным пассажирам спать.

Накануне «Рубин» сообщил о завершении аренды Пояркова, который возвращается в «Ростов». Контракт Тарасова с «Рубином» действовал до фактического завершения сезона. Вчера, 22 июля, «Рубин» сыграл последний матч в РПЛ, уступив «Спартаку» (1:2).

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