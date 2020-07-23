«Бухать начали до взлёта». Очевидец рассказал о поведении Тарасова и его друзей в самолёте

Пассажир рейса «Казань — Москва» рассказал о развязном поведении в самолёте компании, в которой находился полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов.

«Там была целая компания. Бухать начали ещё до взлёта. Замечания им делали постоянно, а они тупо ржали, не обращая никакого внимания. Людям спать не давали, вели себя как свиньи. Я футболом не интересуюсь, кто это такие, только от вас узнал. Видео вроде бы кто-то снимал, но точно не я. Знаю, что они кому-то по этому поводу угрожали», — приводит телеграм-канал «ЭкСпорт» слова пассажира, летевшего вместе с Тарасовым.



Вместе с Тарасовым был как минимум ещё один футболист «Рубина» Николай Поярков. Накануне клуб сообщил о завершении аренды защитника, который возвращается в «Ростов».