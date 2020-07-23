«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала ролик, показав, что осталось за кадром матча заключительного тура РПЛ с «Рубином» (2:1).
В видео показаны разминка игроков, выход команды на поле, интересные и эмоциональные моменты встречи, а также поддержка спартаковских болельщиков.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживал матч арбитр Павел Кукуян (Сочи), ассистировали ему судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Андрей Гурбанов (Краснодар).
Счёт был открыт на 40-й минуте — автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев, который реализовал 11-метровый. На 44-й минуте казанский клуб восстановил равновесие, отличился Иван Игнатьев с пенальти. Победу «Спартаку» принёс Джордан Ларссон, который забил гол с пенальти на 71-й минуте.
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