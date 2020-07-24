Ривалдо: Левандовски огорчён отменой «Золотого мяча». Он мог поспорить с Месси и Роналду

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году.
«Это правильное решение — не вручать «Золотой мяч» в этом году. Это был странный сезон в европейских лигах, когда многие матчи игрались за закрытыми дверями, а некоторые игроки, например во французской Лиге 1, преждевременно закончили свои кампании. Некоторые футболисты могут быть немного огорчены из-за этого решения, и Левандовски из «Баварии», безусловно, является одним из них. Польский нападающий был великолепен, поскольку «Бавария» выиграла свой восьмой титул в Бундеслиге, и Лига чемпионов ещё впереди, поэтому он был в удачном положении, чтобы поспорить с Лионелем Месси и Криштиану Роналду за трофей. Для Месси и Роналду это упущенный шанс выиграть ещё один «Золотой мяч» в то время, когда их карьера приближается к своему концу. Но это было правильное решение — отменить награду в этом году», — приводит слова Ривалдо Marca.
Напомним, решение в этом сезоне не вручать «Золотой мяч» стало первым за всё время существования приза – с 1956 года.
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