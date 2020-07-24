«Урал» объявил об уходе Павла Погребняка

Пресс-служба «Урала» сообщила, что нападающий Павел Погребняк покидает екатеринбургский клуб.
«Благодарим Павла за игру в нашей команде! Истёк срок действия контракта Павла Погребняка с футбольным клубом «Урал». Нападающий покидает нашу команду. За время выступления в «Урале» Павел провёл 33 матча в РПЛ и Кубке России, стал автором восьми забитых мячей.
Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» — сообщает пресс-служба «Урала».
Погребняк перешёл в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
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