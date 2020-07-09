«Мой чемпион». Жена Погребняка поздравила форварда и «Урал» с победой над «Динамо»

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, поздравила футболиста и екатеринбургский клуб с победой в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1). В этой встрече Погребняк на 92-й минуте забил победный мяч.

«Мой чемпион. С победой, ФК «Урал», — написала Погребняк на своей странице в "Инстаграме".

«Урал», набрав 35 очков, поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» (32) — на девятом месте.

Погребняк перешёл в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил одну желтую карточку.