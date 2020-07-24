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Джордан Хендерсон признан футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов

Джордан Хендерсон признан футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов, сообщается на сайте организации.

В голосовании капитан красных опередил хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне и нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, а также нескольких своих одноклубников – вратаря Алисона Бекера, защитников Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда и форварда Садио Мане. Предпочтение Джордану отдало больше четверти голосовавших.

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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