Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хосеп Гвардиола: игрок сезона будет из «Ливерпуля». Эта награда всегда достаётся им

Хосеп Гвардиола: игрок сезона будет из «Ливерпуля». Эта награда всегда достаётся им
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что приз футболиста года в английской Премьер-лиге достанется представителю «Ливерпуля», несмотря на удачное выступление его подопечного полузащитника Кевина Де Брёйне.

«Де Брёйне? Нет-нет, приз достанется игроку «Ливерпуля». Когда мы стали чемпионами, наградили футболиста «Ливерпуля». Сейчас титул завоевали они, так что я вполне уверен, что приз снова достанется их игроку. Эта награда всегда достаётся «Ливерпулю», — сказал Гвардиола в записи, опубликованной в «твиттере» BBC.

Напомним, в двух предыдущих сезонах чемпионом Англии становился «Манчестер Сити», однако лучшими в лиге признавались футболисты «Ливерпуля». В 2018 году приз достался нападающему Мохамеду Салаха, установившему рекорд результативности в одном сезоне АПЛ, а в прошлом году награду получил защитник Вирджил ван Дейк, впоследствии занявший второе место в голосовании за «Золотой мяч».

Гвардиола: Стерлинг — олицетворение высокого качества
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020