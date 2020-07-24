Хосеп Гвардиола: игрок сезона будет из «Ливерпуля». Эта награда всегда достаётся им

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что приз футболиста года в английской Премьер-лиге достанется представителю «Ливерпуля», несмотря на удачное выступление его подопечного полузащитника Кевина Де Брёйне.
«Де Брёйне? Нет-нет, приз достанется игроку «Ливерпуля». Когда мы стали чемпионами, наградили футболиста «Ливерпуля». Сейчас титул завоевали они, так что я вполне уверен, что приз снова достанется их игроку. Эта награда всегда достаётся «Ливерпулю», — сказал Гвардиола в записи, опубликованной в «твиттере» BBC.
Напомним, в двух предыдущих сезонах чемпионом Англии становился «Манчестер Сити», однако лучшими в лиге признавались футболисты «Ливерпуля». В 2018 году приз достался нападающему Мохамеду Салаха, установившему рекорд результативности в одном сезоне АПЛ, а в прошлом году награду получил защитник Вирджил ван Дейк, впоследствии занявший второе место в голосовании за «Золотой мяч».
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