«Барселона» хочет продать 12 футболистов
«Барселона» намерена серьёзно обновить состав в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По информации источника, сине-гранатовые хотят продать сразу 12 футболистов. Среди них: вратарь Нето, защитники Нелсон Семеду, Самуэль Юмтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также нападающие Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле. В списке также присутствуют игроки, в настоящее время выступающие за другие команды на правах аренды: защитник Жан-Клер Тодибо и хавбеки Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.
Отмечается, что чистка состава не только принесёт «Барселоне» средства, но и избавит от игроков, в которых клуб более не уверен. Главный тренер команды Энрике Сетьен на них также не рассчитывает.
«Барселона» показала худший результат за 12 лет по набранным очкам в сезоне Примеры
- 24 июля 2020
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:17
-
14:03
-
14:03
-
13:45
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:13
-
12:53
-
12:41
-
12:39
-
12:09
-
11:59
-
11:58
-
11:37
-
11:21
-
11:09
-
11:00
-
10:48
-
10:46
-
10:40
-
10:17
-
10:00
-
09:58
-
09:38
-
09:35
-
09:23
-
09:01
-
08:43
-
08:30
-
07:51
Партнерский контент