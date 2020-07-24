Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» хочет продать 12 футболистов

«Барселона» хочет продать 12 футболистов
Футбол / Испания 0

«Барселона» намерена серьёзно обновить состав в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, сине-гранатовые хотят продать сразу 12 футболистов. Среди них: вратарь Нето, защитники Нелсон Семеду, Самуэль Юмтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также нападающие Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле. В списке также присутствуют игроки, в настоящее время выступающие за другие команды на правах аренды: защитник Жан-Клер Тодибо и хавбеки Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что чистка состава не только принесёт «Барселоне» средства, но и избавит от игроков, в которых клуб более не уверен. Главный тренер команды Энрике Сетьен на них также не рассчитывает.

«Барселона» показала худший результат за 12 лет по набранным очкам в сезоне Примеры
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020