«Алания» будет выступать в ФНЛ

Пресс-служба владикавказской «Алании» сообщила о решении исполкома РФС одобрить заявление о выступлении клуба в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
«Сегодня исполком РФС принял решение, которое все болельщики с нетерпением ждали последние недели.
Сезон-2020/2021 «Алания» официально начнёт в Футбольной национальной лиге! Новый чемпионат наша команда начнёт уже 1 августа домашним матчем со «СКА-Хабаровск», — сообщается на официальном сайте клуба.
В сезоне-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно, «Алания» финишировала на втором месте в группе «Юг». В 19 матчах подопечные Спартака Гогниева одержали 15 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
«Чемпионат» сообщал, что главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Газзаев может возглавить «Аланию». До получения работы в «Енисее» Газзаев возглавлял владикавказский «Спартак», «Волгарь», «Шинник», «Крылья Советов», «КАМАЗ», «Титан» из Реутова, «Автодор» и «Моздок».
- 24 июля 2020
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