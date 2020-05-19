Юрий Газзаев может возглавить «Аланию»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Газзаев может возглавить владикавказскую «Аланию», которая выступает в Профессиональной футбольной лиге.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Газзаев покинет «Енисей», а его пост займёт Александр Алфёров, который в настоящее время работает в клубе тренером-селекционером. Договорённость об отставке 59-летнего специалиста была достигнута ещё в январе.
В сезоне-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно, «Алания» финишировала на втором месте в группе «Юг». В 19 матчах подопечные Спартака Гогниева одержали 15 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
До получения работы в «Енисее» Газзаев возглавлял владикавказский «Спартак», «Волгарь», «Шинник», «Крылья Советов», «КАМАЗ», «Титан» из Реутова, «Автодор» и «Моздок».
- 19 мая 2020
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14:02Юрий Газзаев может возглавить «Аланию» Эксклюзив
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