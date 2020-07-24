Червиченко: один Тиль перекрывает все мои затраты на неликвидных игроков раз в пять!

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о сомнительных трансферах в московском клубе.



«Фло, Гин, Рикардо Руссо и Андре Диас в «Спартаке» – это перебор? Давайте подойдём к этой истории с точки зрения здравого смысла. Вы что думаете – я хотел выкидывать деньги на ветер? Нет. Если я их покупал, значит кто-то настаивал на том, что это хорошие игроки. Значит тренер мне говорил: «Это то, что нам нужно!» Тот же Фло ещё при Романцеве появился. Все игроки покупались только с одобрения и по просьбам тренеров. Я не понимаю, почему эти вопросы всё время задают мне. Зачем, чего, куда, сколько? По-моему, не по адресу. У «Спартака» был спортивный директор, главный тренер. Но все почему-то считают, что это Червиченко – сумасшедший президент, сидел на диване и ковырял в носу: «А дай-ка я себе куплю негра за 300 тысяч! Не будет играть – так хоть огород вскопает». Все эти умники, которые сейчас кричат: «Навезли говна!», не могут понять самого главного: в этой ситуации пострадавший номер один – это я. Я за это деньги платил! Они мне, наоборот, посочувствовать должны.



У меня есть мысли — почему всё это покупалось, а потом не играло. Мне ведь под каждого такого игрока обоснование писали – почему он нам нужен. Скоро я начал понимать, что происходит какая-то хреновина. Тогда начал эти бумаги показывать: «Вы мне тут писали, рекомендовали, а теперь говорите, что это «колхозник». А другой, по вашим словам, вообще только с пальмы слез». Предъявлял людям, но внятных ответов от них так и не получил. Люди зарабатывали на трансферах? Ну естественно. Прежде всего те, кто находился между. Но, может, и те, кто был внутри.



Всё это происходит в нашей любимой команде и сейчас – только цифры уже другие, гораздо большие. Разве Тиль – это не то же самое? Только почти за 20 миллионов. А Мирзов за 4 миллиона? И я вам могу таких историй перебрать кучу. Один Тиль перекрывает все мои затраты на покупку неликвидных игроков раз в пять!» — сказал Червиченко в интервью кореспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.



Полное интервью с Андреем Червиченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.