Президент «Урала»: если Фидлер закончит карьеру, то получит должность в клубе
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем капитана и полузащитника «Урала» Артёма Фидлера.
«Я пока не встречается с Артёмом Фидлером. Сейчас у команды закончатся выходные, и тогда поговорим. Может быть, он ещё будет играть, но если он закончит карьеру, то получит какую-нибудь должность в клубе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Артём Фидлер является уроженцем Екатеринбурга, дебютировал за «Урал» 15 лет назад и провёл в составе команды 307 матчей, забил 18 голов, также на его счету 11 результативных передач. В прошлом году Фидлер продлил контракт с екатеринбуржцами до конца сезона-2019/2020.
«Урал» в минувшем сезоне занял 11-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.
- 24 июля 2020
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