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Президент РФС осудил «Спартак» и «Зенит» за перепалку

Президент РФС осудил «Спартак» и «Зенит» за перепалку
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал обмен колкостями между «Зенитом» и «Спартаком». 19 июля команды сыграли в полуфинале Кубка России (2:1), и руководители клубов устроили перепалку в прессе.

«Моё отношение к перепалке «Зенита» и «Спартака» – негативное. Для меня это за гранью. Это не красит футбольные клубы. У каждого вида спорта есть свой неписанный этический кодекс. В футболе такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис, где правила ещё более жёсткие, а есть бои без правил, где треш-ток – неотъемлемая часть этого действа. Но футбол – это другой вид спорта с другим этическим кодексом.

Хочется призвать клубы к тому, чтобы сделать глубокий вдох, успокоиться и прекратить эту пикировку, которая вышла, на мой взгляд, за границы дозволенного», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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