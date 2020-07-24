«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» и сборной Австралии

Московский «Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошем Дегенеком, сообщает Mondo.rs.



По информации источника, руководство красно-белых несколько дней назад связалось с представителями сербской команды по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста. Действующий контракт Дегенека с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2021 года. Ожидается, что сумма трансфера составит € 2 млн.

В сезоне-2019/2020 Дегенек принял участие в 37 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. За национальную команду Австралии защитник провёл 27 матчей и забил 1 гол. Дегенек был включён в заявку сборной Австралии на чемпионат мира 2018 года, но не сыграл ни в одной встрече.