«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» и сборной Австралии
Московский «Спартак» интересуется защитником «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошем Дегенеком, сообщает Mondo.rs.
По информации источника, руководство красно-белых несколько дней назад связалось с представителями сербской команды по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста. Действующий контракт Дегенека с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2021 года. Ожидается, что сумма трансфера составит € 2 млн.
В сезоне-2019/2020 Дегенек принял участие в 37 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. За национальную команду Австралии защитник провёл 27 матчей и забил 1 гол. Дегенек был включён в заявку сборной Австралии на чемпионат мира 2018 года, но не сыграл ни в одной встрече.
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