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«Барселона» хочет увеличить сумму отступных в контракте Ансу Фати

«Барселона» хочет увеличить сумму отступных в контракте Ансу Фати
Футбол / Испания 0

«Барселона» планирует предложить новое контрактное соглашение нападающему Ансу Фати, сообщает Daily Mail.

По данным источника, каталонский клуб хочет предложить игроку более выгодные финансовые условия, а также прописать в сделке сумму отступных в размере € 300 млн. Сейчас сумма отступных Фати в «Барселоне» составляет € 170 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

Ансу — воспитанник «Барселоны». За основную команду каталонцев форвард дебютировал в 2019 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом клуб может активировать опцию продления на два сезона.

В нынешней кампании Фати забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 32 играх за сине-гранатовых во всех турнирах.

17-летний нападающий Ансу Фати забил 9000-й гол «Барселоны»
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