«Барселона» хочет увеличить сумму отступных в контракте Ансу Фати
«Барселона» планирует предложить новое контрактное соглашение нападающему Ансу Фати, сообщает Daily Mail.
По данным источника, каталонский клуб хочет предложить игроку более выгодные финансовые условия, а также прописать в сделке сумму отступных в размере € 300 млн. Сейчас сумма отступных Фати в «Барселоне» составляет € 170 млн.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».
Ансу — воспитанник «Барселоны». За основную команду каталонцев форвард дебютировал в 2019 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом клуб может активировать опцию продления на два сезона.
В нынешней кампании Фати забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 32 играх за сине-гранатовых во всех турнирах.
17-летний нападающий Ансу Фати забил 9000-й гол «Барселоны»
- 25 июля 2020
-
04:22
-
03:57
-
03:14
-
02:59
-
02:34
-
02:01
-
01:37
-
01:22
-
01:02
-
00:43
-
00:39
-
00:12
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:29
-
23:12
-
22:39
-
22:36
-
22:19
-
22:00
-
21:57
-
21:23
-
21:14
-
21:04
-
20:48
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:01
-
19:00
-
18:51
Партнерский контент