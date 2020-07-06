17-летний нападающий Ансу Фати забил 9000-й гол «Барселоны»

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Вилльяреал» со счётом 4:1 и отметилась юбилейным 9000-м голом в клубной истории, сообщается в «Твиттере» каталонцев.

17-летний нападающий Ансу Фати, заменивший на 72-й минуте француза Антуана Гризманна, отличился забитым мячом на 87-й минуте встречи, который стал для «Барселоны» 9000-м.

Ансу — воспитанник «Барселоны». За основную команду каталонцев форвард дебютировал в 2019 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом клуб может активировать опцию продления на два сезона. Фати является самым молодым голеадором в истории «Барселоны» и третьим в истории испанского первенства, а также самым юным игроком забившим гол на групповой стадии Лиги чемпионов.



В нынешней кампании Фати забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах.