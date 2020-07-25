Президент «Брешии» признал ошибкой подписание Марио Балотелли

Президент «Брешии» Массимо Челлино выразил разочарование подписанием перед сезоном экс-нападающего «Манчестер Сити», «Интера» и «Милана» — Марио Балотелли.
«Это была команда, основанная на энтузиазме ещё с начала выхода из Серии В, и я признаю, что смог сохранить ту химию, поэтому в конечном итоге по ходу сезона она была уничтожена. Я преследовал звезду в небе и отвёл взгляд от команды, у которой были возможности избежать вылета, даже не имея в составе Марио Балотелли.
В этом трансфере ошибся, как я, так и сам Марио, мы разделили вину 50-50. Я думал, что он мог бы помочь команде, но я полагаю, что ожидания были необоснованными », — цитирует президента «Брешии» Football Italia.
Балотелли в ходе своей карьеры защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя», а в «Брешию» перешёл прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 голов.
За 2 тура до конца текущего сезона чемпионата Италии «Брешия» потеряла все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе, имея в своём активе лишь 24 очка в 35 турах и отставая от ближайшего конкурента на 8 очков.
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