Воспитанник «Ман Сити», забивший более 600 голов, отказался продлевать контракт с клубом

16-летний нападающий «Манчестер Сити» Чарли Макнил, ставший автором более 600 голов на юношеском уровне, отказался продлевать контракт с «горожанами», сообщает Metro.
«Было очень приятно играть с замечательными игроками, которые стали для меня хорошими друзьями. Спасибо всему персоналу и игрокам за то, что они помогли мне развиваться как футболисту, а также как человеку», — приводит слова игрока издание.
Британские СМИ утверждают, что наиболее вероятным местом для продолжения его карьеры считается «Манчестер Юнайтед», за который Макнил начинал свою карьеру до переезда в «Сити» 6 лет назад. «Красные дьяволы» уже вступили в переговоры с «горожанами», чтобы определить сумму компенсации за молодого форварда.
«Лидс», «Вулверхэмптон» и «РБ Лейпциг» также проявляют интерес к Макниллу и могут попытаться совершить подписание, если «Красные дьяволы» не могут заключить сделку в ближайшее время. В пользу «Манчестер Юнайтед» играет то, что Макнил является фанатом клуба, и его будет легче убедить вернуться, чем перейти куда-либо ещё в Англии или за её пределами.
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