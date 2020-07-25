Зане подтвердил в интервью трансфер Хаверца в «Челси»

Нападающий «Баварии» Лерой Зане на пресс-конференции, посвящённой своему переходу из «Манчестер Сити», проговорился о трансфере его соотечественника Кая Хаверца из «Байера» в лондонский «Челси».
«Я думаю, что в Германии всегда были очень хорошие молодые немецкие игроки. Многие молодые футболисты получают шанс и хорошо развиваются в Бундеслиге. Я думаю, что «Челси» хорошо поработал, подписав двух немцев за один год, — Кая Хаверца и Тимо Вернера», — приводит слова Зане Daily Star.
Ранее сообщалось, что трансфер Кая Хаверца обойдётся «Челси» примерно в € 80 млн, а с самим игроком согласован контракт с зарплатой € 8 млн в год.
В нынешнем сезоне Хаверц помог «Байеру» в 43 матчах во всех турнирах. Хавбек записал в свой актив 17 голов и 9 результативных передач.
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