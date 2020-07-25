Тер Штегену может потребоваться операция из-за проблем с коленом
Голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену может потребоваться операция из-за проблем с коленом, сообщает AS.
По информации источника, вратарь испытывает боли в колене, вызванные повреждением сухожилия, из-за которого футболист пропустил несколько матчей зимой. Тер Штеген прошёл курс лечения, однако колено вновь начало его беспокоить. Сообщается, что в каталонском клубе рассматривают вопрос о необходимости хирургического вмешательства. Решение по этому вопросу будет принято после завершения розыгрыша Лиги чемпионов. Если голкиперу сделают операцию, он пропустит 3–4 месяца.
Тер Штеген перешёл в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2014 году. Действующий контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2022 года.
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