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Появились фото новой формы «Ювентуса» с золотыми полосами

Появились фото новой формы «Ювентуса» с золотыми полосами
Футбол / Италия 0

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней игровой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.

Футболка новой экипировки «старой синьоры» выполнена в традиционных бело-чёрных цветах. По бокам нанесены золотые полосы.

Фото: Footy Headlines

Шорты выполнены в белом цвете, на них также присутствуют золотые полосы. Техническим спонсором итальянского клуба является компания adidas.

Фото: Footy Headlines

«Ювентус», в 35 турах набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чтобы оформить чемпионский титул, туринскому клубу необходимо набрать три очка в трёх оставшихся матчах. В 36-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией». Матч состоится 26 июля.

В Лиге чемпионов «Ювентус» в 1/8 финала сыграет с «Лионом». В первом матче французский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Турине 7 августа.

Появились фото домашней формы «Ювентуса» на следующий сезон
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