Появились фото новой формы «Ювентуса» с золотыми полосами

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней игровой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.
Футболка новой экипировки «старой синьоры» выполнена в традиционных бело-чёрных цветах. По бокам нанесены золотые полосы.
Фото: Footy Headlines
Шорты выполнены в белом цвете, на них также присутствуют золотые полосы. Техническим спонсором итальянского клуба является компания adidas.
Фото: Footy Headlines
«Ювентус», в 35 турах набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чтобы оформить чемпионский титул, туринскому клубу необходимо набрать три очка в трёх оставшихся матчах. В 36-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией». Матч состоится 26 июля.
В Лиге чемпионов «Ювентус» в 1/8 финала сыграет с «Лионом». В первом матче французский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Турине 7 августа.
- 25 июля 2020
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