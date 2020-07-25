«Позор. Чемпионское судейство». Футболист «Химок» — о пенальти в пользу «Зенита»

Полузащитник «Химок» Аршак Корян остался недоволен судейством в финальном матче Кубка России с «Зенитом». Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
В концовке матча арбитр назначил удар с 11-метровой отметки в ворота «Химок» за фол на форварде «Зенита» Малкоме. Пенальти реализовал нападающий Артём Дзюба.
«Позор. Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», — написал Корян на своей странице в «Инстаграме» и выложил в этой соцсети видео с падением Малкома в штрафной площади «Химок».
В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок России. У сине-бело-голубых это второе достижение в истории. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два главных турнира страны в 2010 году.
- 25 июля 2020
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