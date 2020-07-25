Сергей Юран: пенальти в пользу «Зенита» вызывает сомнения

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в матче финала Кубка России с «Зенитом».

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором единственного гола стал нападающий питерцев Артём Дзюба, отправив мяч в ворота соперника с 11-метровой отметки.

«Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым в истории. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два главных турнира России в 2010 году.