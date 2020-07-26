Семак: цели «Зенита» — бороться за первое место в чемпионате и Кубке, выиграть Суперкубок
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0) рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.
«Цели — сохранить титул, постараться бороться за первое место и в чемпионате, и в Кубке, постараться выиграть Суперкубок. Мы должны играть везде на победу. Насколько получится — мы это узнаем. Это футбол, бывает всё», — сказал 44-летний специалист в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
Сезон-2020/2021 в российском футболе начнётся матчем за Суперкубок, в котором «Зенит», ставший победителем Кубка и чемпионом Премьер-Лиги, сыграет с «Локомотивом», который финишировал вторым в чемпионате. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 7 августа.
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