Хосеп Гвардиола: мотивация «Манчестер Сити» — доказать, что мы можем обыграть «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов с «Реалом».
«Хотим провести хороший матч. Это настоящий финал для нас. План состоит в том, чтобы избежать ошибок и играть в свой футбол. Думаю, произошедшее в прошлом не заставит вас играть лучше. Прошлое нужно оставить в прошлом. Это необходимо принять, такова жизнь. Она не идеальна ни в личном, ни в профессиональном плане.
Наша мотивация? Хотим пройти дальше, доказать себе, что можем провести хороший матч и обыграть „Реал“. Это всё что мы можем сделать. То, что произошло в прошлом, не даст преимуществ в будущей встрече с „Реалом“. Это нужно понимать», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа в Манчестере. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.
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